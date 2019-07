Soltanto pochi giorni fa, prima che la squadra di Walter Mazzarri iniziasse il proprio ritiro a Bormio, sembrava che la trattativa tra Torino e Genoa per uno scambio degli attaccanti Simone Zaza e Christian Kouamè potesse procedere in maniera abbastanza spedita. Ora, però, tutto è cambiato.



Durante gli allenamenti in Valtellina, Zaza ha dimostrato di voler riscattare la deludente prima stagione con la maglia granata e sia il tecnico Mazzarri che il presidente Cairo sembrano ora intenzionati a concedergli una nuova chance. La società granata ha quindi stoppato non solo la cessione dell'ex Valencia ma anche la trattativa per Kouamè.