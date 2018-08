Adem Ljajic continua ad essere l'uomo di punta nel mercato in uscita del Torino. L'attaccante serbo ha grandi pretendenti e da parte del club granata c'è stata nelle ultime ore l'apertura alla cessione anche a titolo definitivo. Walter Mazzarri, ufficialmente per un problema fisico, non lo ha convocato per l'amichevole contro il Liverpool (dove la punta era uno dei più attesi) alimentando ancor più i rumors su un possibile addio.



Ljajic è molto legato alla città di Torino, così come lo è la bellissima compagna Sofija Milosevic spesso pizzicata in giro a passeggio per le vie del centro. Con il possibile addio di Ljajic anche la bella modella bionda lascerà la città? In attesa del mercato eccola nella nostra gallery.