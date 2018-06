Tra i giocatori che fra circa due settimane si ritroveranno a Torino agli ordini di Walter Mazzarri c'è anche Vittorio Parigini. L'attaccante classe 1996 non verrà infatti riscattato dal Benevento (con la retrocessione in serie B del club campano è caduta la clausola dell'obbligo di riscatto) ma non è detto che resti in granata: sulle tracce del calciatore si è infatti messa l'Udinese.



Parigini verrà valutato dal tecnico Walter Mazzarri nelle settimane di ritiro, se non dovesse convincere l'allenatore verrà ceduto e in prima fila per acquistarlo c'è proprio la società friulana.