Non è certo un mistero che M'Baye Niang, dopo la deludentissima stagione disputata, sia stato messo dal Torino sul mercato. Tra le società che sono interessate all'attaccante c'è il Monaco e questa sera, in occasione dell'amichevole tra il Lussumbergo e il Senegal, alcuni osservatori del club monegasco saranno presenti allo stadio Josy Barthel per visionare il numero 11 granata.



Il presidente granata Urbano Cairo, dalla cessione di Niang, vorrebbe guadagnare almeno 15 milioni, la stessa cifra spesa per acquistarlo dal Milan: non gli resta che sperare che Niang riesca a mettersi in mostra con la maglia del Senegal.