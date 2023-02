Ai microfoni di Torino Channel, il nel acquisto granata Andreaw Gravillon, si è così presentato: "Sono contentissimo di essere arrivato. Stamattina appena mi sono svegliato ho trovato alcune chiamate perse del mio procuratore, l'ho richiamato e mi ha detto "alzati subito, fai le valigie che dobbiamo partire". Gli ho chiesto dove e mi ha detto "Torino". Ho fatto le valigie in fretta e sono partito. La prima reazione? Nessuna, il Torino è una grande squadra, non avevo domande da farmi, l'unica cosa a cui hi pensato è stato fare la valigie in fretta".



E ancora: "Dalla Francia guardavo spesso le partite della Serie A. Le differenza con la Ligue 1? In Italia è più tattico, bisogna essere più concentrati in difesa, guardare dove va la palla. In Francia ci si basa più sulle individualità".