In casa Torino in queste settimane il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sono impegnati con i rinnovi di contratto: è praticamente fatta per il prolungamento di quello di Iago Falque fino al 2022, una volta che verrà ufficializzato sarà Vittorio Parigini ad allungarlo fino al 2023, poi inizieranno le trattative per quello di un difensore: Nicolas NKoulou.



L'attuale contratto del difensore camerunese, che è uno dei pilastri della squadra allenata da Walter Mazzarri, ha come data di scadenza quella del 30 giugno 2020, ma il Torino vuole prolungare il legame con il suo numero 33.