Iago Falqué, attaccante del Torino, ha parlato a Goal.com delle sue avventure alla Juventus e alla Roma: "Alla Juventus non ero ancora pronto per giocare in prima squadra. Stiamo parlando di uno dei club più grandi al mondo, a livello di Barcellona, Real Madrid o Bayern, e io ero molto giovane. In compenso alla Roma ero già più preparato e ho giocato abbastanza con Rudi Garcia, che mi ha dato fiducia anche in partite importanti come quella contro il Barcellona in Champions. Ma poi ho subito un infortunio e ho giocato per tanto tempo con problemi, è stato un mio errore non fermarmi quando avrei dovuto. Mi allenavo poco e ho perso il posto. È un peccato perché pensavo davvero di potermi imporre alla Roma e non sono felice per come è andata".