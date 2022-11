Sono cinque i terzini che compongono la rosa del Torino, la particolarità è che nessuno è un mancini ma sono tutti destri, con Valentino Lazaro e Mergim Vojvoda che si sono finora adattati a giocare anche sull'altra corsia.



Nella prossima stagione un terzino sinistro puro arriverà e tra i profili seguiti dal dt Davide Vagnati c'è anche Raoul Bellanova dell'Inter. Improbabile che l'operazione possa essere messa in piedi già per il mercato di gennaio, molto più probabile che le due società ne possano parlare per la prossima estate.