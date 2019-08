Debutto con gol in Europa League per Vincenzo Millico, gioiellino della Primavera del Torino. L'attaccante classe 2000 è subentrato a 15' dalla fine al posto di Belotti contro il Debrecen e ha segnato al 92' il gol del definitivo 4-1 per il Toro. Da un esordio all'altro: prima volta in assoluto con la prima squadra per l'altro 2000 Wilfried Singo, difensore ivoriano arrivato a gennaio, entrato all'82' al posto di Izzo. Il Torino sorride, Mazzarri mette in vetrina i suoi gioiellini.