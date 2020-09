Lo Sporting Lisbona sembrava essere la destinazione più probabile per Lyanco ma, nelle ultime ore, sul difensore è ripiombato il Bologna. Il brasiliano con ogni probabilità lascerà il Torino in questa sessione di mercato e Sinisa Mihajlovic lo accoglierebbe volentieri in rossoblù.



Per il cartellino di Lyanco il presidente Urbano Cairo chiede almeno 15 milioni di euro: in caso di qualche partenza eccellente tra le fila del Bologna, il club rossoblù potrebbe accontentare le richieste del patron granata.