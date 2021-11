Nella trasferta in casa della Roma, il Torino in mezzo al campo deve ancora una volta fare a meno di Rolando Mandragora, che non è ancora tornato a disposizione dopo l'operazione al menisco. E' così che ad agire in mezzo al campo saranno sempre Sasa Lukic e Tommaso Pobega.



I dubbi di Ivan Juric riguardano le corsie esterne dove Wilfried Singo, Mergim Vojvoda e Ola Aina si contendono le due maglie disponibili: a partire titolari dovrebbe essere i primi due, con Aina pronto a entrare a partita in corso.