La gara di sabato sera con il Venezia ha dimostrato di come Andrea Belotti sia un giocatore essenziale per il peso dell'attacco granata. Ma la situazione contrattuale resta in stallo, con il Gallo in scadenza di contratto e smanioso di provare altre esperienze. La speranza di Urbano Cairo è provare a riaprire un dialogo, con il derby che può essere l'occasione giusta per riaccendere una flebile speranza. Lo riporta Tuttosport.