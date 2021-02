Il futuro di Davide Vagnati è in bilico: secondo Tuttosport, l'attuale direttore sportivo del Torino deve tornare a meritarsi la fiducia di Cairo. Il presidente, dal canto suo, è alla ricerca di un super-manager da inserire in società. Per il ruolo di direttore sportivo, il patron granata vorrà capire quali dirigenti saranno liberi a fine stagione: tra i nomi caldi resta quello di Daniele Faggiano.