Parlando in conferenza stampa, il ds del Torino Davide Vagnati analizza anche la situazione contrattuale di Andrea Belotti, che è in scadenza a giugno 2022 con il club granata: "La cosa più importante è che rientri il prima possibile, mi auguro che sia la settimana prossima parzialmente in gruppo. Ha avuto un problema muscolare importante, ogni giorno le dinamiche possono cambiare. L'ho visto sereno e sorridente. Sappiamo la sua importanza, speriamo che stia bene. E poi vedremo cosa ci aspetterà in futuro".



Può restare?

"Le speranze devono sempre esserci. Ha fatto la storia, anche lui prima di fare scelte diverse ci penserà più di una volta".