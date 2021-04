A pochi minuti dalla sfida contro il Napoli, il ds del Torino, Davide Vagnati, ha parlato a Sky Sport: "Sarà difficile, dobbiamo avere l'elmetto come nelle ultime partite. Ora i punti pesano come macigni, Nicola sta facendo un ottimo lavoro. Ma questo lavoro va portato a termine".



SU BELOTTI - "Rinnovo? Ne stiamo parlando in maniera civile. Andrea è un giocatore fondamentale, straordinario, è normale che ci siano grandi club. E' motivo di vanto, ma cercheremo di fare il massimo per farlo rimanere".