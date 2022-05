In casa Torino sono giorni di attesa per quel che riguarda il futuro di Andrea Belotti: sul piatto c'è una proposta per il rinnovo del contratto ma il Gallo non ha ancora fatto sapere se la accetterà. A prescindere da quello che sarà il futuro del centravanti, Antonio Sanabria sarà confermata.



Il paraguaiano ha convinto anche Ivan Juric e nella prossima stagione sarà sempre la prima alternativa in attacco, sia che Belotti rimanga sia che cambi squadra.