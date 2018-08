Il futuro di Niang, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato anche nei campionati stranieri, è ancora un'incognita. L'attaccante senegalese non rientra più nei piani della società granata e da tempo è stato messo sul mercato, sulle sue tracce si sono messe diverse società ma, per il momento, nessuna ha avanzato una vera e propria offerta al Torino.



Tra i club che hanno chiesto informazioni riguardo a Niang c'è anche il Leganes, società che milita nella Liga spagnola. Il club iberico non convince però l'attaccante granata che preferirebbe tornare a giocare in Francia, dove Olympique Marsiglia e Nantes negli scorsi giorni avevano fatto dei sondaggi.