Il cartellino giallo ricevuto nel derby contro la Juventus costringerà Rolando Mandragora a saltare per squalifica la partita del suo Torino contro il Cagliari. Chi lo sostituirà in mezzo al campo? Il ballottaggio è tra Tommaso Pobega e Samuele Ricci, con il primo favorito sul secondo.



Certo invece di una maglia da titolare in mezzo al campo Sasa Lukic. Sulle fasce dovrebbero giocare Wilfried Singo sulla destra e Mergim Vojvoda sulla sinistra, ma anche Cristian Ansaldi ha una possibilità di giocare dal primo minuto.