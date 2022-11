Sono cinque i calciatori delche hanno fatto le valigie e sono partiti per essere tra i protagonisti al Mondiale in Qatar:con la Serbia,con la Croazia econ la Svizzera. Tra gli altri c’è chi ha risposto alle convocazioni per le varie amichevoli fra nazionali (vedasicon l’Italia,con l’Under 21 ocon la Costa d’Avorio), chi invece da lunedì è in vacanza e potrà tifare per i propri compagni in Coppa del Mondo dalla TV.Dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Roma, infatti,ha sciolto le righe concedendo due settimane di riposo ai suoi giocatori:e il programma prevede un mese di lavoro per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Per Juric e per il suo staff il programma è invece differente: avranno la possibilità di staccare un po’ la spina ma per loro non sono in programma i quindici giorni di vacanza che avranno i calciatori.per la prima di una serie di riunioni che servirà a programmare nei minimi dettagli la preparazione del mese di dicembre, con Juric e il suo staff che hanno anche osservato le metodologie di lavoro dei tecnici di squadre straniere per portare novità al Torino.Prima della ripresa del campionato, il Torino scenderà in campo anche per giocare(le avversarie non sono ancora state annunciate). A inizio dicembre, per una decina di giorni, la squadra granata dovrebbe poi lasciare l’Italia per un ritiro nella più calda Spagna, a, comune nella regione della Murcia. In questo caso il condizionale è d’obbligo perché la società è ancora al lavoro per organizzarlo: se l'ipotesi ritiro non dovesse andare in porto il Torino continuerebbe a lavorare al Filadelfia.