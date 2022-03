Anche se per motivi differenti, alcuni giocatori del Torino a fine stagioni sono già praticamente certi dell'addio. Tra i difensori andranno via Armando Izzo, che non rientra più nei piani societari, e Gleison Bremer, che vorrebbe trasferirsi in club che disputa la Champions League ed è corteggiato di diverse società sia in Italia che all'estero.



Andrà via anche Ola Aina, che non rientra più nei piani della società, così come Karol Linetty. Tommaso Pobega è invece in prestito secco dal Milan e tornerà alla base, nonostante sia molto apprezzato da Juric. Verrò poi ceduto in prestito Magnus Warming, mentre si cercherà di cedere a titolo definitivo Simone Zaza.