Dei quattro calciatori del Torino che hanno saltato per infortunio la partita contro la Lazio l'unico che ha recupererà per la gara di lunedì contro il Venezia è Armando Izzo.



Il problema al perone di Andrea Belotti si è infatti rivelato più grave del previsto e l'attaccante tornerà a disposizione solamente dopo la sosta per le nazionali. Anche Dennis Praet e Simone Zaza salteranno le partite contro Venezia e Juventus e rientreranno dopo la pausa del campionato.