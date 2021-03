Nel contratto sottoscritto tra Davide Nicola e il Torino c'è il rinnovo automatico a fronte del conseguimento della salvezza con una media di 1,5 punti a partita. Pur non raggiungendo quest'ultimo obiettivo, in caso di mancata retrocessione il presidente Urbano Cairo potrebbe comunque decidere di confermare l'allenatore in panchina anche per la prossima stagione in Serie A. Nel caso, sempre secondo Tuttosport, bisognerà poi vedere quale sarà la risposta del tecnico.