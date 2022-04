Per due giocatori che sono rientrati in gruppo, Armando Izzo e Rolando Mandragora, il Torino ne ha perso uno, Marko Pjaca (uscito con un problema al ginocchio dalla partita contro l'Atalanta). Ma chi sono i giocatori al momento indisponibili? Facciamo il punto.



Mohamed Fares, come è noto, ha terminato la stagione già a gennaio. Magnus Warming dovrebbe tornare per le ultime partite ma al momento è ancora indisponibile, Marko Pjaca verrà valutato giorno dopo giorno.