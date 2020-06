Buone notizie per il Torino di Moreno Longo che dall'allenamento odierno ha riabbracciato in gruppo Simone Verdi che ha smaltito l'infortunio.



IL REPORT

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia, con una sessione che ha visto alternarsi il lavoro sulla parte atletica, in palestra, a quello tecnico-tattico in campo. Simone Verdi è rientrato in gruppo, svolgendo tutto l’odierno programma con i compagni. Domani mattina la rifinitura cui seguiranno il pranzo e – per i calciatori convocati – la partenza per Cagliari.