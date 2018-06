Nella giornata di ieri il Torino ha ufficializzato la sua prima cessione in questa sessione di mercato: quella di Carlao in prestito all'APOEL Nicosia. C'è un motivo ben preciso per cui la cessione del difensore non è stata a titolo definitivo ed è legata al suo status di extracomunitario.



Ogni anno le squadre di serie hanno la possibilità di acquistare due giocatori extracomunitari da squadre straniere a patto che ne vendano altrettanti all'estero o che alcuni di quelli in rosa acquisiscano il passaporto comunitario o, ancora, che si svincolino a parametro zero. Il Torino in questa sessione di mercato ha già liberato un posto non rinnovando il contratto all'attaccante senegalese Abou Diop, l'altro posto verrà liberato da Afriyie Acquah, destinato alla cessione in Inghilterra. La cessione di Carlao a titolo definitiva sarà quindi liberata alla prossima estate, in modo che il difensore brasiliano possa a sua volta liberare un tassello per l'acquisto di un altro calciatore extracomunitario.