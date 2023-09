Da qualche settimana, ormai, Duvan Zapata è un nuovo calciatore del Torino: la società granata lo ha acquistato dall'Atalanta dopo una trattativa che si è sviluppata negli ultimi giorni di mercato. Ma in realtà Zapata era stato molto vicino al Torino anche in passato, nell'estate del 2017.



"Ero appena tornato al Napoli dopo il prestito all'Udinese, so che il Torino aveva fatto tre offerte per prendermi ma il presidente non voleva cedermi. Poi all'ultimo giorno di mercato mi ha venduto alla Sampdoria" ha raccontato lo stesso attaccante colombiano.