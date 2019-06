Armando Izzo resterà al Torino. Il presidente Urbano Cairo ha infatti rifiutato le offerte di Arsenal e Siviglia e, come ha anche ribadito ai microfoni di Sky Sport, tratterà il difensore. "​Izzo con noi ha 4 anni di contratto, ci siamo incontrati col procuratore per interessamenti di squadre straniere, ma vogliamo tenerlo con noi” ha dichiarato il patron granata.



Ma non solo, nell'incontro con il procuratore del giocatore, Cairo ha anche gettato le basi per il rinnovo del contratto di Izzo. L'accordo tra le parti è molto vicino.