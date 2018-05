Il ritorno al Torino di Kamil Glik è molto più complicato del previsto. L'ex capitano granata, che nelle ultime due stagione ha giocato in Ligue 1 con la maglia del Monaco, è infatti anche nel mirino della Lazio che è alla ricerca dell'erede di Stefan de Vrij che dall'1 luglio sarà a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter.



Proprio la Lazio, che a differenza del Torino nella prossima stagione sarà impegnata anche sul fronte europeo, sembra essere in vantaggio per acquistare il cartellino del difensore polacco. La società granata resta però alla finestra e intanto valuta anche altre alternative per il reparto difensivo.