Così Francesco Conti, vice allenatore del Torino, ha parlato a Torino Channel verso la sfida di domani contro la Sampdoria: “Le condizioni di Giampaolo sono buone, mentalmente è più vicino che mai. Sta bene, a breve giro tornerà a fare quello che ci aspettiamo tutti ma domani ci sarò ancora io. Domani sarà importante, vogliamo il massimo attraverso la prestazione: cerchiamo continuità e il risultato sarà figlio della nostra prestazione. Più moduli? La squadra ha dimostrato di saper gestire entrambi i sistemi di gioco, vedremo quando saremo al completo per sfruttare meglio le caratteristiche dei nostri calciatori. Ansaldi e Rodriguez sono calciatori per cui parla il curriculum: garantiscono grande affidabilità, dei punti di forza del Torino. Izzo? Armando è un calciatore che stiamo ritrovando, è stato un mese fuori. In Coppa ha dimostrato di essere uscito dall’infortunio e si candida a un posto. Abbiamo bisogno di giocatori come lui. Belotti e Zaza in campo insieme? L’amicizia è un dono che fortifica il rapporto di campo, hanno già giocato insieme e credo non ci siano problemi. Non dimentichiamo che abbiamo tutti attaccanti di valore, vedremo a seconda della gara chi scegliere. Io diffido da chi non ha emozioni, perché l’emozione fa parte del gioco. Il Toro ora pensa a domani, non al derby: è concentrato su quello. Millico? Sta bene, è rientrato da un lungo periodo fuori, sta lavorando seriamente. La batteria di attaccanti è composta da giocatori di valore”.