Dopo l'ufficializzazione del suo acquisto dal Verona, Ivan Ilic ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore del Torino ai microfoni di Torino Channel: "Sono molto contento di essere qui, questo è un grande club, dopo una lunga trattativa sono venuto qui con tanti sorrisi. Abbiamo fatto un bel lavoro. Ringrazio tutti per avere questa possibilità, sono giovane e posso crescere e andare avanti".



Ilic ha parlato anche di Juric: "Juric? Conosco il mister da quando sono venuto in Italia, mi ha aiutato tanto, avevo 19 anni, credeva sempre in me, sono molto contento, anche di giocare con i miei compagni di nazionale. A 21 anni ho giocato contro il Brasile lo scorso mondiale. E' stata una bella esperienza in Qatar, ogni bambino ha un sogno, giocare in nazionale e fare il Mondiale. Ho scelto questo numero, l'8, ma non lo so perchè, era libero, per me non è importante il numero. Cosa faccio nel mio tempo libero? Stare in famiglia, le passioni sono tante, seguire altri sport. Cosa dire ai tifosi? Vi aspetto allo stadio, sempre forza Toro".