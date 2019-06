Il Torino nella stagione 2019/2020 prenderà parte ai preliminari di Europa League: ormai è ufficiale. Non sarà la prima volta nella storia che la squadra granata giocherà una coppa europea al posto dei rossoneri: una cosa simile era già accaduta nella stagione 1991/1992.



Nella semifinale di ritorno della Coppa dei Campioni 1990/1991 in casa dell'Olympique Marsiglia, il Milan abbandonò il campo nei minuti finali dopo che si spense uno dei riflettori della storia: la squadra rossonera fu punita con la sconfitta per 3-0 a tavolino e l'esclusione nella stagione successiva dalle competizioni europee. Torino e Parma, che arrivarono a pari punti al quinto posto (all'epoca l'ultimo disponibile per accedere alla Coppa Uefa), avrebbero dovuto giocare uno spareggio invece furono entrambe ammesse al torneo continentale grazie proprio all'esclusione del Milan.