Quella di stasera contro la Lazio è una partita importante (ma non ancora decisiva) per il futuro di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino. Ironia della sorte, l'allenatore granata non potrà guidare dalla panchina i suoi giocatori perché fermato per un turno dal Giudice sportivo.



Sarà quindi il suo vice Nicolò Frustalupi a fare le veci dell'allenatore da bordo campo. Ma Mazzarri può comunque stare tranquilli: Frustalupi è un autentico amuleto fin dai tempi del Napoli. Al Torino, nelle tre partite in cui ha sostituto il tecnico toscano non ha mai perso: ha vinto due volte (Torino-Udinese 2-0 nella stagione 2017/2018, Sampdoria-Torino 1-4 lo scorso anno) e pareggiato una (Cagliari-Torino 0-0 un anno fa).