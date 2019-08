Sono giorni di intenso lavoro per il presidente del Torino Urbano Cairo e per il direttore sportivo Massimo Bava. Oltre a dover risolvere il caso Nicolas Nkoulou, i due dirigenti nelle prossime ore cercheranno di portare a termine le prime trattative in entrata di questa sessione.



Per questo motivo la trattativa con l'Inter per Federico Dimarco sembra destinata a subire un'accelerata: la volontà del Torino è quella di chiudere in fretta l'affare con l'Inter, considerato anche che sulla fascia sinistra ha ora perso per infortunio il titolare Cristian Ansaldi.