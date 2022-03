Un errore pesantissimo che costerà a Marco Guida e a Davide Massa (che intanto domani sera dirigerà il match di Champions League tra Lille e Chelsea) una sospensione di circa un mese. La mancata assegnazione al Torino di un evidente calcio di rigore per il fallo commesso dall'interista Ranocchia su Belotti e l'assenza di un intervento correttivo dal direttore di gara della sezione di Imperia (che da VAR avrebbe dovuto chiamare, da protocollo, una on field review) sono stati giudicati due macchie troppo evidenti nelle rispettive prestazioni, sviste che in un'epoca caratterizzata dalla presenza dello strumento tecnologico non sono state giudicate accettabili dal designatore Rocchi.



I PRECEDENTI - Che nel corso di questa tribolata stagione sotto l'aspetto arbitrale aveva "assolto" Massa in occasione del famoso "fuorigioco geografico" del milanista Giroud - che aveva portato all'annullamento della rete di Kessie contro il Napoli - e Martinelli per la concessione della rete del pari dell'Udinese contro i rossoneri per il presunto tocco di mano di Udogie (al VAR c'era Guida), ma che aveva fermato per qualche settimana Serra dopo l'improvvido fischio nelle battute conclusive di Milan-Spezia che aveva negato a Messias il gol del possibile 2-1 per gli uomini di Pioli.