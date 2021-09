Ballottaggio in difesa per il Torino in vista del derby di sabato contro la Juventus. Ivan Juric dovrà rinunciare a Koffi Djidji, squalificato per un turno dopo il cartellino rosso ricevuto contro il Venezia, ma ha recuperato Armando Izzo.



Proprio il numero 5 insidia ora David Zima per una maglia da titolare: Juric deve scegliere se affidarsi all'esperienza del centrale napoletano, anche se nelle ultime settimane non ha mai potuto allenarsi con i compagni a causa di alcuni problemi fisici, o se affidarsi invece al giovane centrale ceco.