Per Armando Izzo quella di sabato sera contro il Napoli non sarà una partita come le altre. Il difensore del Torino non solo è nato nel capoluogo di regione della Campania, ma è anche cresciuto calcisticamente nella società azzurra.



Scontato il turno di squalifica contro il Milan, Izzo sabato sera sarà uno dei tre centrali di difesa che Moreno Longo schiererà dal primo minuto nella sua formazione (gli altri due saranno Nicolas Nkoulou e Lyanco(. Il numero 5 granata sarà inoltre il grande ex di Napoli-Torino.