Da diverso tempo il Torino sta seguendo con grande attenzione Joao Pedro: l'attaccante italo-brasiliano del Cagliari piace al direttore tecnico Davide Vagnati che in passato lo aveva già corteggiato senza riuscire però a chiudere la trattativa per il suo acquisto.



La trattativa tra Torino e Cagliari potrebbe riaprirsi ma a una sola condizione: che Andrea Belotti decida di non rinnovare il contratto e lasciare la squadra granata a parametro zero.