In attesa di ricevere un segnale da Andrea Belotti, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un attaccante che andrebbe a sostituire il Gallo in caso di addio. Fra i giocatori seguiti c'è sempre Joao Pedro del Cagliari anche se l'italo-brasiliano al momento non è considerato una prima scelta.



I contatti tra le parti restano vivi ma la trattativa potrà davvero prendere piede solamente nel caso in cui Belotti decidesse di lasciare il Torino.