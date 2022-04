Il tecnico del Torino Ivan Juric ha analizzato ai microfoni di Dazn il pareggio maturato contro il Milan:



"Abbiamo meritato, abbiamo creato delle occasioni. Sassuolo, Fiorentina hanno più qualità rispetto a noi, che magari siamo più fisici e riusciamo a reggere in partite come questa. Stiamo lavorando sulla tecnica, oggi ci sono state tante situazioni da ultimo passaggio nelle quali possiamo fare meglio".



TREQUARTI - "Un giocatore di passione, che lega i reparti, ci è mancato tanto. Lo fa Pobega, ma non sarebbe il suo ruolo, sicuramente dobbiamo battere su questo aspetto. ".



FINALE DI STAGIONE - "Arrivavamo da un ciclo negativo, abbiamo cercato di ricostruire ma non è una cosa immediata. Abbiamo recuperato molti giocatori dell'anno scorso, inserendone pochi nuovi. Dare un'identità era un lavoro duro. Il nostro obiettivo è fare partite come quella di stasera fino alla fine della stagione"