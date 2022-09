Ivan Juric, allenatore del Torino, ha commentato la sconfitta per 3-1 subita contro l'Atalanta: "Penso che abbiamo fatto una buonissima gara. Grande rammarico per non raccogliere punti quando fai partite così contro una squadra come l'Atalanta."



SULLA ROSA E IL MERCATO - "Sulla trequarti ci siamo, sono tutti giocatori che devono ritrovarsi, non abbiamo grandi garanzie ma stanno facendo vedere cose interessanti. Speriamo Ricci non abbia niente perché lì siamo corti, lì possiamo avere un po' di problemi. La squadra si esprime molto bene, quelli dell'anno scorso hanno imparato tante cose".



SULL'ATTACCO - " C'erano due tre passaggi che eri davanti alla porta, ci sono situazioni in cui devi alzare qualità, Vlasic ha preso traversa, ha fatto gol, poi quello annullato, ha capacità di tiro. Radonjic non giocava con continuità da anni, sono un p' delle incognite."



EPISODI - "Dentro una partita poi è normale ci sia l'Atalanta che faccia delle cose. Il primo rigore non lo devi fare, alla fine del primo tempo, gli episodi sono determinanti e abbiamo pagato gli errori. La squadra meritava molto di più ma loro sono stati più esperti negli episodi".