Al termine della sfida pareggiata dal suo Torino, Ivan Juric ha parlato così ai microfoni di SKY: "La squadra meritava di vincere, abbiamo creato tanto ma non siamo stat cinici. Dopo mezz'ora giocata in quel modo, andare in svantaggio non facile. Abbiamo rialzato la testa e trovato il pareggio, poi abbiamo avuto altre due o tre palle per poter vincere." Inoltre, si è espresso sulla crescita di Sanabria: "Sta migliorando molto. Deve attaccare di più la porta e sta facendo più gol cosi, come quello fatto alla Juve. Oggi poteva fare qualcosa in più". Dopodichè, si è espresso su Radonjic: "La vita è cosi, dopo lo shock del cambio con la Juve ha reagito bene. Oggi è stato fortunato ma ha fatto tutto ben. Sono molto contento della sua prova" Ha detto la sua anche sul miglioramento dei suoi difensori: "I ragazzi dall'inizio stanno facendo bene. Concediamo poco e aiuta molto il lavoro che fa tutta la squadra. Siamo felici per Buongiorno che è un ragazzo del vivaio, nato a Torino. Anche Schuurs sta facendo bene e il fatto che non sia stato convocato in Nazionale mi ha sorpreso". Per concludere, ha parlato anche del suo futuro: "Io ho ancora un anno. I contratti sono solo una garanzia economica per gli allenatori che vengono esonerati. Vogliamo fare meglio dello scorso anno questa è la mia idea, poi si vedrà. La squadra sta facendo bene e sono convinto che possiamo crescere ulteriormente."