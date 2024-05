, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:"Secondo me è un risultato fantastico essere noni, in un anno difficile con infortuni e altro siamo arrivati a pari punti col Napoli. Poi oggi, secondo me, l'Atalanta ha avuto qualità tecniche eccelse. Abbiamo perso 3-0, ma conta che volevamo finire noni e questo è accaduto"."L'Atalanta è una squadra fortissima, la differenza sicuramente cambia rispetto al Toro nei soldi per comprare i giocatori. I tifosi giustamente vogliono di più, ma se noi pensiamo ai piazzamenti di questi tre anni e ai ragazzi in Nazionale dobbiamo essere contenti e ora aspettiamo la Fiorentina".

"I cori contro? So qual è il mio lavoro, tre anni fantastici al massimo, siamo andati oltre quello che potevamo fare, la mia schiettezza a volte fa male, ma la verità è quella. La squadra è nona, prima era diciassettesima"."La fortuna dell'Atalanta sta nel primo anno di Gasp che riconosce una gran qualità di quel settore giovanile, che come nel caso del tridente odierno erano giocatori di livello altissimo. Scelgono bene i giocatori, hanno uno stile di gioco. Per quanto riguarda noi, in questi tre anni non era facile".

"Futuro? Ero molto concentrato sul Toro. Adesso, nelle prossime settimane, vedremo che succederà".