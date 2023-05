Ottime notizie per Ivan Juric che, in vista della partita di domenica del suo Torino contro il Verona, ha recuperato un calciatore: si tratta di Ola Aina. Il terzino nigeriano da tempo era ai box per un problema muscolare ma ora si è ristabilito e ha iniziato ad allenarsi in gruppo.



Con ogni probabilità sarà convocato per la partita contro il Verona, anche se molto difficilmente scenderà in campo.