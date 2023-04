Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria contro la Lazio: "Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sofferto poco contro una Lazio fatta da grandissimi giocatori, abbiamo meritato di vincere".



Radonjic?

"Ha fatto un percorso umano fantastico, da un ragazzo inaffidabile è diventato una persona seria, abbiamo avuto un bel rapporto sin dall’inizio, abbiamo superato le difficoltà".



Ilic?

"Tutta la squadra ha fatto una grande partita, ma è chiaro che ci mancava un centrocampista mancino, sviluppi il gioco diversamente. Può crescere ancora tanto, si sta inserendo pian piano. La squadra è stata matura, abbiamo concesso poco, abbiamo anche dominato abbastanza".



Quanto è complicato stare in quel limbo della classifica?

"Non è difficile, tutti hanno voglia di crescere nel gioco, come è successo già a Verona. Durante gli allenamenti si stanno divertendo molto. Poi è normale è il quarto anno che la storia si ripete, smontano la squadra poi fai ottime cose, è normale che c'è il desiderio di fare qualcosa di più".



I tifosi?

"I ragazzi meritano solo applausi, stanno dando tutto, stanno crescendo davvero tanto. Oggi è stato bello ricevere gli applausi".



Sanabria?

"Per me ha fatto una grande partita, di spessore. Da 3-4 mesi sta facendo ottime cose".