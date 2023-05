Nel corso del suo intervento a Dazn dopo la vittoria sul campo del Verona, il tecnico del Torino Ivan Juric è stato interpellato sul suo futuro:



"Mercato? Sinceramente non abbiamo parlato. Posso dire che per come stiamo giocando mi sto divertendo e vogliamo arrivare più in alto possibile. Per il resto ci sarà tempo".