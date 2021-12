Il tecnico del Torino Ivan Juric ha commentato il successo di misura contro il Verona: "Abbiamo fatto 3 punti e va benissimo così. Abbiamo fatto un primo tempo ottimo, non abbiamo concesso niente all'Hellas e siamo andati in vantaggio. Secondo tempo male: quando dobbiamo rallentare e palleggiare facciamo più fatica per le caratteristiche dei giocatori".



Sui problemi in attacco: "Ci manca Belotti che c'è stato raramente: se togliamo l'attaccante titolare a qualsiasi altra squadra è normale avere difficoltà. Sanabria fa il suo e va bene, ma è normale che senza il Gallo sia diverso. Quando c'è stato si è sentito.