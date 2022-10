Oltre che a Ola Aina e ad Antonio Sanabria, per la partita contro il Milan di sabato il tecnico del Torino, Ivan Juric, dovrà fare a meno anche di un centrocampista: Emirhan Ilkhan.



Niente grave per il calciatore turco che ha accusato un affaticamento muscolare e per questo motivo non potrà essere nell'elenco dei convocati per la partita di questa sera, Juric confida però di poterlo avere a disposizione al più presto.