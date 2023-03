Il Torino espugna Lecce e vola in piena zona Europa. Un successo, quello ottenuto con un secco 2-0 dagli uomini diche soddisfa il tecnico granata: "Abbiamo fatto una partita attenta, siamo stati bravi a fare due gol subito e dopo a chiuderci bene.; per ora, nella sua vita, non si è espresso bene proprio per questo. Avrà i suoi alti e bassi ma oggi ha fatto due cose fantastiche lavorando bene durante tutta la partita", le sue parole ai microfoni di Sky Sport."Guadagniamo qualcosa, ma perdiamo in spinta. Rodriguez per me è un grandissimo giocatore, anche Buongiorno ci dà tanto in tante situazione pur perdendo qualcosina. Ora rubiamo meno palloni, ma gestiamo meglio le partite. Vogliamo crescere ancora"."In questo momento la nostra classifica è fantastica, i giocatori danno il massimo e vediamo dove possiamo arrivare. La Fiorentina, ad esempio, è un caso che stia li sotto. Noi dobbiamo continuare così, chiudere l'anno al meglio e poi penseremo al resto"."Loro sono la miglior squadra per me, sanno giocare in ogni modo e sono i migliori dal punto di vista delle comprensione del gioco. Hanno due o tre fuoriclasse, il lavoro di allenatore e direttore è stato fantastico e in loro non vedo punti deboli".