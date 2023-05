Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul campo del Verona:



"Quale concretezza? Abbiamo sbagliato moltissime occasioni, però abbiamo giocato una partita seria, concentrata, siamo soddisfatti del risultato. Vlasic? Non penso all'anno prossimo, penso alla stagione attuale. Vorrei che la squadra segnasse un po' di più di così. Buongiorno? Non sarà il migliore, ma ho visto pochi giocatori crescere come è cresciuto lui in due anni. Siamo felicissimi di Ale, è il nostro cuore Toro.