Alla vigilia di, il tecnicoha presentato così la partita in conferenza stampa: "Penso che il Sassuolo abbia giocatori di grande qualità, sono una squadra che a ogni minimo errore ti castiga perché hanno grandi qualità in attacco e nel tiro".Sugli infortunati: "aveva preso una botta sul polpaccio ma si è poi creato un edema che gli impedisce di lavorare bene con il polpaccio. Poi abbiamo fuoriè rientrato e ancheè tornato e sta molto meglio di quello che mi aspettavo.invece non ha ancora superato l'infortunio muscolare che non riesce a cicatrizzarsi".Juric ha poi risposto al procuratore di Adopo, che in settimane si era detto scontento per come il centrocampista è stato gestito: "Per meè un ragazzo splendido che ha lavorato fin dall'inizio molto bene, poi prima di parlare bisogna vedere da dove è partito. Secondo me Adopo ha fatto una stagione che sette mesi fa neanche sognava, per me Michel è un top player per quello che mi ha fatto vedere in questi ma è normale che l'allenatore fa delle scelte. Mi dispiacerebbe se anche Adopo pensasse che questo non sia stato un anno positivo per lui ma penso che giocare i playout di Serie C con lao giocare le partite importanti con ilsia diverso".Poi sul suo contratto: "Stiamo lavorando bene, abbiamo fatto tante cose, siamo in una situazione positiva, siamo ambiziosi e vogliamo fare bene.. Il contratto più lungo è solo una garanzia in più per l'allenatore e sono contento della proposta".Su Vlasic: "Daci aspettiamo che risolva certe situazioni. Poi i giocatori non sono delle macchine, ha avuto un periodo di calo ma speriamo che in questo rush finale sia determinante".Sul finale di stagione: "Vorrei affrontare queste undici partite finali con lo spirito di vincerle tutte, le sensazioni sono positive. Non dobbiamo guardare molto la classifica ma vorrei fare un filetto di belle partite e penso che la squadra possa fare bene. Poi domani è importantissimo cercare di vincere per staccare il Sassuolo, come abbiamo fatto cone il. I giocatori sono stramotivati, peccato per alcuni infortuni perché non riusciamo mai ad avere tutti giocatori. Noi dobbiamo essere consapevoli che contro ogni squadra possiamo ottenere il risultato, dobbiamo crescere su alcuni particolari come sui piazzati".Suells scelte di formazione: "domani giocherà e a destra domani giocherà, voglio vederlo bene. Ha caratteristiche interessanti, dobbiamo ancora scoprire qualche dettaglio. E' un po' meno veloce dima in altre cose è superiore"Infine su Pellegri: "Pellegri sta ritrovando continuità di lavoro, gi sono servite molte queste due settimane di lavoro, ha lavorato bene. Prima lo portavo in panchina ma senza la vera intenzione di schierarlo, ora invece ci posso contare"